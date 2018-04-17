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Новости
17.04.2018 15:06

В 33 регионе ожидается сильный дождь
По информации Владимирского гидрометцентра 18 и 19 апреля в 33 регионе ожидается сильный дождь. Ветер юго-восточный 3 – 8 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 °C,  днём  +10…+15 °C.
В такую погоду повышаются риски возникновения ЧС до муниципального уровня, связанных с подтоплением пониженных участков местности, нарушениями в системе ЖКХ, дорожно-транспортными происшествиями.
При происшествиях следует звонить на телефоны спасения: «01» (с городского), «101», «112» (с мобильного).

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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