По факту смерти 13-летней девочки возбуждено уголовное дело
По факту смерти 13-летней девочки возбуждено уголовное дело. Напомним, 11 марта школьница была обнаружена в ванной с водой без признаков жизни.
Следствие установило, что в середине февраля 2018 года у девочки случился приступ с потерей сознания, в связи с чем она была госпитализирована в неврологическое отделение областной детской клинической больницы. В клинике ребенок находился до 24 февраля, в указанный период пациентке оказана специализированная помощь и проведена диагностика, в том числе с применением высокотехнологичного медицинского оборудования. С диагнозом «состояние после судорожного приступа» школьницу перевели на амбулаторное наблюдение врачей.
Проведенной по постановлению следователя СК России судебно-медицинской экспертизой помимо диагностированного при жизни осложнения состояния здоровья у погибшего ребенка обнаружены заболевания, которые могли привести к наступившим последствиям.
При выявленных обстоятельствах следователем СК России дается оценка действиям (бездействию) специалистов, принимавших участие в оказании медицинской помощи 13-летней Веронике на всех этапах, включая качество диагностирования и последующее наблюдение и лечение ребенка. В рамках уголовного дела проводятся допросы, ожидаются результаты комплексной судебно-медицинской экспертизы, осуществляется взаимодействие с департаментом здравоохранения администрации региона.
Вероника воспитывалась мамой и бабушкой в благоприятных условиях, родные тяжело переживают потерю единственной дочери и внучки.
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