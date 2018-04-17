Творческие коллективы Владимирской области выступят в Музее Победы в Москве
Творческие коллективы Владимирской области выступят в Музее Победы в Москве. 21 апреля там пройдет отборочный тур Международного военно-патриотического фестиваля. Вместе с нашими артистами на сцену выйдут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красногорска, Тверской, Смоленской, Саратовской и других областей России, а также иностранных государств.
В исполнении артистов прозвучат военно-патриотические песни, зрители также увидят танцевальные композиции, посвященные Дню Победы. В событии примет участие заслуженный артист России, президент фестиваля Феликс Царикати.
Гала-концерт с участием победителей фестиваля состоится 8 мая в Музее Победы.
Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы» проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале принимают участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы в возрасте от 5 лет.
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