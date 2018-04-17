Творческие коллективы Владимирской области выступят в Музее Победы в Москве

Творческие коллективы Владимирской области выступят в Музее Победы в Москве. 21 апреля там пройдет отборочный тур Международного военно-патриотического фестиваля. Вместе с нашими артистами на сцену выйдут коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Красногорска, Тверской, Смоленской, Саратовской и других областей России, а также иностранных государств.

В исполнении артистов прозвучат военно-патриотические песни, зрители также увидят танцевальные композиции, посвященные Дню Победы. В событии примет участие заслуженный артист России, президент фестиваля Феликс Царикати.

На фестивале представлено 9 номинаций: «эстрадный вокал», «народный вокал», «классический вокал»; «авторская песня»; «вокальный ансамбль»; «хореография»; «инструментальное искусство»; «театральное искусство»; «художественное слово».

Гала-концерт с участием победителей фестиваля состоится 8 мая в Музее Победы.

Международный военно-патриотический фестиваль «Вальс Победы» проводится с целью воспитания патриотизма у подрастающего поколения. В фестивале принимают участие вокалисты, танцоры, инструменталисты, актеры, чтецы в возрасте от 5 лет.

Автор: Владимирская служба новостей