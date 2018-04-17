Во Владимирской области начались палы травы

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области рассказали о прохождении периода половодья и начала пожароопасного периода. На сегодняшний день на малых реках наметилась устойчивая динамика спада уровней воды, на реках больших, таких как Клязьма и Ока, уровни воды постепенно повышаются. Средний рост (на разных территориях) 15-20 сантиметров. Вместе с тем отмечается, что на всех реках региона превышены максимальные уровни воды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это значит, что половодье развивается интенсивнее, однако жизнеобеспечение населения в связи с этим не нарушено. Есть подтопления приусадебных участков, к примеру, в городе Судогде, но специалисты 3-й день подряд фиксируют постепенный спад воды в реке Судогде. За минувшие сутки вода ушла с 6-ти приусадебных участков. В течение нескольких следующих дней вода покинет и остальные подтопленные участки. А вот во Мстёре в ближайшее сутки ожидается подтопление до 10-ти приусадебных участков. Это связано с местными особенностями: тут и река Тара, и река Мстёрка и, конечно же, полноводная сейчас Клязьма. В любом случае, силы и средства ТП РСЧС Владимирской области готовы к дальнейшему развитию половодья. А в настоящее время осуществляется мониторинг, в том числе с воздуха – с помощью БПЛА и вертолёта МЧС, осуществляется мониторинг и оперативными группами, в Главном управлении МЧС России по Владимирской области работает оперативный штаб. Обстановка под контролем.

Что касается пожароопасного периода, то за минувшие выходные состоялось 33 реагирования на палы травы (аналогичный период прошлого года – 3). Общая площадь, пройденная огнём – 19 тысяч квадратных метров. Это не может не вызывать опасений. Палы травы, равно как и сжигание мусора и сухой растительности на своих участках (даже в металлических бочках) – может привести к пожарам в населённых пунктах. Это и произошло в деревне Прокудино Кольчугинского района 14-го апреля. Мужчина проводил уборку на своём участке, сжигал растительный мусор, в результате сгорел и его дом, и дом соседа.

Потому жителям важно своевременно сигнализировать о палах травы, о противоправных действиях нарушителей, если есть возможность – пресекать эти действия.

Конечно же, сейчас активно проводится мониторинг обстановки (в том числе с воздуха) и профилактическая работа по этому направлению: рейды, сходы с жителями – всё это в силе в течение пожароопасного периода, который продлится по 14-е октября. А как только техника сможет заехать на поля, почва которых насыщена влагой – будет производиться опашка лесных массивов и населённых пунктов.

Автор: Владимирская служба новостей