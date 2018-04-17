Досрочное отключение отопления - на усмотрение жителей

Глава администрации города Владимира Андрей Шохин на своей рабочей планерке распорядился еще раз проинформировать жителей многоквартирных домов о сроках и порядке отключения тепла.

В соответствии с действующими правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. №354, отопительный период должен заканчиваться при условии, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение 5 дней превышает +8 градусов. Вместе с тем, допускается досрочное отключение отопления многоквартирного жилого дома, если такое решение будет принято большинством голосов на общем собрании собственников жилых и нежилых помещений.

Выполняя поручение главы администрации города Владимира, городское управление ЖКХ сообщает: в случае, если собственниками помещений многоквартирного дома на общем собрании принято решение о досрочном отключении отопления, необходимо предоставить соответствующий протокол в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Владимира (ул. Горького, 95-а) и в свою ресурсоснабжающую организацию. Собственники помещений в жилых домах, находящихся под управлением ТСЖ, ТСН и ЖСК, могут принять аналогичное решение и передать его на исполнение председателям своих жилых товариществ или кооперативов.

Управление ЖКХ обращает внимание, что при отсутствии в многоквартирном жилом доме общедомовых приборов учета тепловой энергии досрочное прекращение отопительного периода не уменьшит величину начислений за отопление, поскольку они производятся равными долями в течение календарного года исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, установленных для населения.

Автор: Владимирская служба новостей