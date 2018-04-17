Вейпы запретят к продаже несовершеннолетним

За продажу несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, или, как их называют в народе, вэйпов станут наказывать. Проекты соответствующих законов разрабатывались по предложению членов Молодежной Думы и внесены на рассмотрение Законодательного Собрания фракцией «Единая Россия».

Авторы законопроектов намерены устранить правовой пробел: в то время как продажа табака несовершеннолетним запрещена федеральным законом, на торговлю электронными системами доставки никотина никаких ограничений не налагается. При этом вред от них не меньше, а, по некоторым оценкам, даже больше, чем от традиционных сигарет.





"Хотя наши дети, которые курят вэйпы считают, что это совершенно безвредное, на самом деле это не так. Есть случаи, к сожалению, такие случаи появились и за рубежом, и в нашей стране, когда дети, подростки просто умирают от курения этих вэйпов. Был такой случай в Татарстане, в Санкт-Петербурге, когда ребята, которые курили вэйпы по нескольку месяцев, просто теряли сознание на уроках и в течение какого-то времени умирали. За рубежом есть ряд случаев, когда происходят быстротекущие онкологические заболевания после курения вэйпов. К сожалению, тоже дети умирают. Был случай в Германии, когда вэйп просто взорвался и ребенок тоже погиб. Поэтому мы считаем, что эта инициатива Молодежной думы по запрету продажи вэйпов несовершеннолетним она правильная и мы ее будем принимать в ближайшее время", - сообщил спикер Заксобрания Владимирской области Владимир Киселев.





Одним из законов также будет введена административная ответственность за продажу электронных систем доставки никотина (вэйпов) и никотинсодержащих жидкостей несовершеннолетним: штраф для граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц - от 10 до 20 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 до 50 тыс. руб.

Председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв отметил, что данные законопроекты - первые из внесенных областным парламентом, которые прошли процедуру оценки регулирующего воздействия на субъекты предпринимательской деятельности и получили положительное заключение. Депутатам предстоит утвердить законы на ближайшем заседании Законодательного Собрания. Документы вступят в силу спустя 10 дней после его официального опубликования и будут действовать до принятия соответствующего федерального закона.

Автор: Владимирская служба новостей