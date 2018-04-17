Православные отмечают Радоницу

Сегодня – Радоница. Так в православной России называют девятый день после праздника Пасхи, посвященный поминовению усопших. Отмечают его с глубокой древности: символически разделяется радость о воскресении Спасителя с членами церкви, уже оставившими этот мир. И сегодня существует обычай на Радоницу праздновать Воскресение Христово на могилах усопших, куда приносят традиционные пасхальные яства и где совершают поминальную трапезу. Часть угощения отдается нищим на помин души. В России в этот день принято посещать кладбища, чтобы помолиться об умерших родственниках и зажечь свечу на их могилах, заказывать для них поминовение в литургии. Все эти обычаи основаны на представлении, что и после смерти христиане продолжают оставаться живыми для своих братьев и сестер по вере.

Автор: Владимирская служба новостей