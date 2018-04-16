Болеть стали меньше

Эпидситуация по гриппу и ОРВИ во Владимирской области стабильная, число заболевших за прошедшую неделю уменьшилось. В больницу обратилось более 11 тысяч человек, большинство из которых — дети. Эпидпорог по региону превышен на 18%. В возрастной группе от 0-2 лет эпидпорог превышен на 2.7%, от 3-6 лет на 5.6%, от 7-14 лет на 15.8% и от 15 и старше на 39.2%.

Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается во Владимире, в Муромском, Меленковском и Ковровском районах.

Автор: Владимирская служба новостей