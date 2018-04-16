В праздничные дни график движения пригородных поездов изменится
В праздничные дни график движения пригородных поездов изменится. Для удобства пассажиров в расписание вводится ряд дополнительных поездов, в том числе повышенной комфортности.
Два экспресса будут осуществлять движение: 29 апреля по маршруту Москва-Курская-Владимир и 2 мая по маршруту Тула-1-Москва-Курская. Также продляется маршрут одного пригородного поезда повышенной комфортности – он проследует 28 апреля по маршруту Москва-Киевская-Калуга 1 с услугой предоставления мест.
Обращаем внимание, что на период с 27 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая 2018 года скорректирована стоимость билетов с указанием мест в поездах данного типа.
Подробную информацию об условиях покупки билетов с указанием мест в электропоездах повышенной комфортности и актуальное расписание можно найти на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах.
Напомним, оформить проездные документы на пригородные электропоезда повышенной комфортности с предоставлением посадочных мест можно через официальный сайт pass.rzd.ru.
Экспрессы межобластного сообщения — быстрый и комфортный способ передвижения. В салонах установлены удобные кресла, система климат-контроля; есть возможность купить еду и прохладительные напитки. В вагонах 1-ого класса размещены стеллажи для крупногабаритной ручной клади, есть розетки для зарядки мобильных устройств.
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