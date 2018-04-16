Ветеранам войны отремонтируют жилье

Во Владимирской области продолжается работа по оказанию мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и их семьям по ремонту жилья.

Так, в 2018 году запланированы ремонтные работы в домовладениях 45 ветеранов. Одному из них - жителю Петушинского района - текущий ремонт уже проведен. Жилье других ветеранов отремонтируют до конца года - в соответствии с утвержденными сроками.

Отметим, с 2014 по 2017 годы был проведен ремонт жилья 703 ветеранов. На эти цели было направлено почти 16 с половиной миллионов рублей из местных бюджетов и спонсорских средств.





Автор: Владимирская служба новостей