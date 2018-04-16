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Новости
16.04.2018 16:51

Во Владимире прошел чемпионат по практической стрельбе из пистолета
Чемпионат Владимирской области по практической стрельбе из пистолета прошел 14 апреля 2018 года на базе тира ССК «Динамо-Владимир».
В соревнованиях участвовали сотрудники Росгвардии и спортсмены из Владимирской, Московской, Тамбовской, Тверской и Нижегородской областей.
По результатам турнира спортивно-стрелковый клуб «Динамо-Владимир» занял второе место в командном первенстве в классе «production» и третье место в классе «standard». Также владимирская команда «StandBy» завоевала третье место в командном первенстве в классе «production». 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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