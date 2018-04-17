Владимирцы примут участие в проработке турмаршрутов, посвященных Александру Невскому

Сегодня делегация Владимирской области примет участие в разработке туристических маршрутов, посвященных великому князю Александру Невскому.

Основными темами обсуждения станут объекты, которые непосредственно связаны с деятельностью русского полководца, и включение их в национальный маршрут «Александр Невский – имя России». Появление этого маршрута инициировано Министерством культуры России и будет служить объединяющим фактором для формирования межрегионального взаимодействия в историко-культурном и туристическом направлениях на примере маршрута «Золотое кольцо России».

Владимирская область обладает огромным туристическим потенциалом. С нашей землей связаны многие события и известные личности, которые сыграли значимую роль в формировании и развитии российской государственности, в особенности – Александр Невский. Благоверный князь основал в Суздале названный в его честь Александровский монастырь, мощи святого на протяжении 460 лет пребывали в Богородице-Рождественском монастыре города Владимира. В селе Ворша Собинского района сохранен чудотворный образ Александра Невского, а город Александров, по некоторым из преданий носит имя Невского.

Автор: Владимирская служба новостей