В Муроме пройдет региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства по специальности "Технология машиностроения"
Сегодня на базе Муромского колледжа радиоэлектронного приборостроения состоится региональный этап Всероссийской олимпиады профмастерства по специальности «Технология машиностроения». В нём примут участие 9 команд учащихся профессиональных образовательных организаций городов Владимира, Александрова, Мурома, Коврова, Киржача и Гусь-Хрустального.
Цель олимпиады – определение качества профессиональной подготовки и развитие творческого потенциала студентов. Организаторами мероприятия выступают департамент образования администрации Владимирской области, Совет директоров средних профессиональных учебных заведений региона и Муромский колледж радиоэлектронного приборостроения.
Региональный этап Всероссийской олимпиады включает выполнение профессионального комплексного задания, которое состоит из двух уровней: на первом выявляется степень освоения участниками знаний и умений. Второй уровень состоит из общей и вариативной части. В общей части участники должны разработать 3D модель детали и оформить технологическую документацию. В вариативной части необходимо составить управляющую программу для станка с ЧПУ и провести контроль качества изготовленной детали.
Победители олимпиады получат дипломы и ценные подарки департамента образования администрации Владимирской области.
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