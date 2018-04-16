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Новости
16.04.2018 12:24

Суздаль признали самым гостеприимным городом России
Суздаль признали самым гостеприимным городом России. К такому выводу пришли эксперты онлайн-площадки для путешествий и аренды жилья Airbnb. Выяснилось, что 91 процент туристов, побывавших в Суздале, остались довольны своим выбором. Следом за ним расположился Псков: здесь 88 процентов путешественников поставили пять звезд за уровень предложенного им жилья. На третьем месте оказался Калининград - 87 процентов гостей оценили комфорт жилищных условий этого города на максимальный балл. Четвертое место занял Краснодар (85 процентов пятизвездочных отзывов). Замыкает пятерку Новосибирск (84 процента). Москва расположилась в этом списке только на 18 месте, лишь 78 процентов гостей остались довольны своим размещением в столице. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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