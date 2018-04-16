Владимирская область готовится к Чемпионатам Европы и России по пахоте

Владимирская область готовится к проведению 35-го Чемпионата Европы и VII Открытого чемпионата России по пахоте, которые пройдут на территории Суздальского района 23-24 июня этого года.

Напомним, Чемпионат Европы по пахоте пройдет в нашей стране впервые, и это почётное право его проведения досталось именно нашему региону. А вот российский Чемпионат по пахоте область примет уже во второй раз: в 2014 году он также проходил в Суздальском районе.

Основным местом проведения Чемпионатов станет участок при подъезде к Суздалю, на 27-м километре трассы Владимир-Иваново. Все необходимые агротехнические мероприятия по формированию травостоя и посеву сельхозкультур в соответствии с требованиями Европейской пахотной федерации там уже проведены. На сегодняшний день обсуждается готовность площадки, гостиниц, технологического парка для ремонта конкурсной техники.

Померяться силами на просторах Суздальской земли планируют лучшие механизаторы – члены Европейской пахотной федерации: представители Англии, Бельгии, Германии, Королевства Нидерланды, Республики Ирландии, Северной Ирландии, Чехии, Швейцарии, Шотландии, Эстонии и, конечно, России. В российском чемпионате примут участие около 30 регионов страны.

В программе соревнований – состязания механизаторов в «оборотной» пахоте и «Трактор-шоу», которые продемонстрируют мастерство в управлении «железными конями». Для участников чемпионатов предусмотрена и деловая программа, в которую входят различные совещания и дискуссии сельхозтоваропроизводителей, машиностроителей и экспертов перерабатывающей промышленности, а также представителей Министерства сельского хозяйства и Министерства промышленности и торговли России, Государственной Думы и администраций регионов страны. Иностранные пахари, имеющие значительный опыт участия в европейских и мировых чемпионатах, поделятся им с российскими коллегами в ходе мастер-классов и семинаров.

На чемпионатах по пахоте машиностроительные компании представят свои последние разработки сельскохозяйственной техники, животноводческого и перерабатывающего оборудования. Кроме того, на поле развернутся выставка племенных животных, фермерская ярмарка экологически чистой продукции, а также культурно-развлекательные площадки для взрослых и детей.





Автор: Владимирская служба новостей