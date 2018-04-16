В пяти районах области из-за паводка введен режим повышенной готовности

В пяти районах области - Александровском, Вязниковсом, Судогодском, Киржачском и Петушинском – из-за паводка введен режим повышенной готовности. К работе подготовлено 11 гидропостов и 16 водомерных линеек. По информации МЧС, все реки освободились ото льда. Уровень воды – в пределах средних значений. На закрытых водоёмах лёд ещё сохраняется. Зафиксировано подтопление 1-го населённого пункта: в результате подъёма воды в реке Судогде произошло подтопление 15-ти приусадебных участков. Всего с начала половодья произошло подтопление 20-ти приусадебных участков в городе Судогда. Жизнеобеспечение не нарушено. Эвакуации населения не требуется.





Автор: Владимирская служба новостей