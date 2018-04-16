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Новости
16.04.2018 10:39

Пьяный автомобилист сбил двух пешеходов
Под колеса авто попали два пешехода. ДТП произошло накануне на улице Нижняя Дуброва Владимира. По предварительной информации, автомобиль «Митсубиси Лансер» под управлением 62-летнего мужчины, поворачивая налево, въехал на тротуар, где в это время находились две женщины, которые собирались переходить дорогу.  В результате ДТП пострадали оба пешехода. С травмами разной степени тяжести они были доставлены в больницу.  Установлено, что на момент аварии водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него сотрудниками Госавтоинспекции на месте составлен протокол. По факту ДТП назначена проверка, инспекторы ГИБДД устанавливают все обстоятельства дорожного происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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