Владимирское «Торпедо» уступило с минимальным счетом

Владимирское «Торпедо» провело очередной поединок в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Наши футболисты встречались с костромским «Спартаком». К сожалению, удача в этот день была не на стороне черно-белых. Матч завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Таким образом, на данный момент владимирцы находятся на 7 месте в турнирной таблице, в активе команды по-прежнему 28 очков. Следующая игра состоится 20 апреля. Соперником «Торпедо» станет команда из Коломны.

Автор: Владимирская служба новостей