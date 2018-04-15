В Петушинском районе столкнулись автобус и фура

ДТП с участием автобуса произошло накануне в Петушинском районе. По предварительной версии, на 102 километре трассы «М7-Волга» водитель автобуса, следующего из Иваново в Королев, не избрал безопасную скорость движения и врезался во впереди идущую фуру. В результате дорожно-транспортного происшествия пять пассажиров автобуса получили ушибы. Медицинская помощь им была оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Всего на момент аварии в автобусе находилось 44 пассажира. По факту ДТП назначена проверка, инспекторы выясняют все причины дорожного происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей