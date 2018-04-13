Во Владимире расцветут «Алые паруса»

Во Владимире приступают к обустройству цветников. Этим в городе занимается муниципальное предприятие «Благоустройство».

В этом сезоне общая площадь цветников и клумб составит почти 10 тысяч квадратных метров. Цветочные композиции украсят городские площади, парки, скверы и видовые места: сквер Липки и Пушкинский бульвар, сквер у памятника Александру Невскому и площадь адмирала Лазарева, площадь Победы и Спасский холм, проспект Ленина, улицы Георгиевскую, Мира, Добросельскую, Комиссарова и другие. На пересечении Ерофеевского спуска и Лыбедской магистрали расцветет объемная композиция «Алые паруса», на перекрестке улицы Горького с проспектом Строителей обновят цветочного ослика. По традиции на центральных улицах поставят вазы и вывесят кашпо.

При благоприятных природных условиях к началу мая на клумбах распустятся тюльпаны, а всего в этом году на улицах Владимира планируют высадить почти 370 тысяч цветов и декоративных растений.

В МКУ «Благоустройство» решили сократить закупки рассады у сторонних поставщиков и организовать производство цветочной рассады своими силами. Для этого в промзоне в Восточном районе в прошлом году установили теплицу площадью около 500 кв. метров. Как объясняет начальник производственного отдела МКУ «Благоустройство» Ирина Кузьменко, в этом году мощности теплицы позволят обеспечить треть потребности города в растениях для цветников, через год «тепличную плантацию» планируют расширить.

Сейчас в теплице всходят посевные георгины, цинии, петуньи, бегонии, сальвии, агератумы, бархатцы и колеусы. Ближе к июню они заменят на уличных клумбах отцветшие тюльпаны.

Выполняя свою работу, флористы стараются, чтобы Владимир в прямом смысле слова был городом в цвету. И переживают, когда некоторые граждане покушаются на муниципальные клумбы. Главный городской цветовод Ирина Кузьменко рассказывает, что разорение начинается сразу после первой весенней высадки. Тайные цветоводы выкапывают и увозят рассаду на свои личные участки и дачи. Подходят к вопросу по-деловому - с лопатками и ведрами, видимо, считая: если казенное, значит, ничье. Ирина Кузьменко говорит, что это не так: городские цветники устроены на деньги всех горожан, а тратить дополнительные средства на восстановление изуродованных клумб слишком накладно.





Автор: Владимирская служба новостей