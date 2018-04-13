Во Владимире в пятый раз пройдет «Тотальный диктант»
Завтра, 14 апреля, во Владимире уже в пятый раз пройдет «Тотальный диктант». Автором текста для его написания стала российская писательница Гузель Яхина. Отрывки текста с названиями "Утро", "День" и "Вечер" рассказывают об одном дне из жизни учителя немецкой словесности.
Площадкой для «Тотального диктанта» во Владимире станет филиал Финансового университета. Начало в 2 часа дня. А для тех, кто не сможет прийти, трансляция диктанта будет организована на сайте totaldict.ru.
Кстати, организаторы приоткрывали завесу тайны и назвали 10 сложных слов, которые встретятся в диктанте. Среди них такие, как "наличник", "декламировать", "сомнамбула", "циферблат", "палисадник", "зенит", "шалопай", "лоханка", "вперемежку" и "вперемешку" (последние два пишутся с разными буквами в зависимости от контекста).
Также организаторы рекомендуют повторить пунктуационные правила, связанные с постановкой точки с запятой. Этот знак постепенно теряет свои позиции в письменной речи, поэтому члены экспертного совета акции решили не исключать его из текста.
Информационный партнер "Тотального диктанта" во Владимире - "Русское радио Владимир"
Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.