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Новости
13.04.2018 13:06

На ремонт дорог местного значения направят более 750 миллионов
В этом году на ремонт дорог местного значения направят более 750 миллионов рублей. Так, на строительство автомобильных дорог к 3 сельским населенным пунктам в Гусь-Хрустальном, Камешковском и Петушинском районах, а также на строительство дороги  к школе в деревне Филяндино Камешковского района предусмотрена субсидия в размере 142,5 млн рублей. 
Более 611 млн рублей распределят между всеми муниципальными образованиями области. За счет этих средств планируется отремонтировать 174 участка автодорог и 12 тротуаров общей протяженностью более 84 км (422,72 тыс. м2).
В Коврове за счет областного дорожного фонда должен быть отремонтирован участок автодороги по ул. Волго-Донская протяженностью 0,44 км, а в Муроме - участок Владимирского шоссе протяженностью 2,14 км.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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