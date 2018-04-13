Владимирское «Торпедо» готовится к предстоящему поединку

Владимирское «Торпедо» готовится к предстоящему поединку в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Завтра нашим футболистам предстоит встреча с костромским «Спартаком». Матч должен начаться в 14 часов.

Напомним, на данный момент черно-белые находятся на 8 месте в турнирной таблице, в активе команды 28 очков. А предстоящий соперник располагается на 5 строчке.

Автор: Владимирская служба новостей