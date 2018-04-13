Владимирскую область посетила делегация Словацкой Республики
Владимирскую область посетила делегация Словацкой Республики. В рамках визита прошел бизнес-форум, посвященный вопросам дальнейшего развития сотрудничества между представителями деловых кругов 33 региона и Словацкой Республики.
Отметим, Словацкая Республика является давним торговым партнером нашей области. В структуре внешнеторгового баланса региона она занимает 45 место. Общий товарооборот в январе-феврале 2018 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 28,4 процента. Основными экспортными товарами нашего региона в Словакию являются ациклические углеводороды, сборные строительные конструкции, фанера, бытовая техника. В структуре импорта среди ведущих товарных позиций эксперты выделяют мукомольно-крупяную продукцию, изделия из пластмассы, электрические машины и оборудование, каучук, резину, средства наземного транспорта.
В настоящее время на территории региона работают две компании, в учредительных капиталах которых полностью или частично присутствуют инвесторы из Словакии.
Как подчеркнул исполнительный директор Агентства по развитию торговли и инвестиций Словацкой Республики Йозеф Трояк, нынешняя бизнес-миссия станет хорошим импульсом для дальнейшего развития деловых отношений между словацкими и владимирскими компаниями.
Также в рамках бизнес-форума прошли переговоры между владимирскими и словацкими предпринимателями. Затем гости посетили индустриальный парк в городе Киржаче.
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