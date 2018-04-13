В предстоящее воскресенье, 15 апреля, во Владимире впервые отметят Навруз Байрам, означающий начало года и одновременно приход весны. Праздник является национальным во многих странах Ближнего Востока и Средней Азии. Представители узбекской и таджикской общин продемонстрируют владимирцам, как весело и хлебосольно принято встречать Навруз на Востоке.
Итак, в полдень 15 апреля в фойе Дома культуры молодежи (г.Владимир, ул. Мира, 55) развернется настоящий пир: гостей будут угощать блюдами национальной кухни, в числе которых – плов на 400 человек и восточные сладости. По традиции на праздничном столе должны быть семь блюд, название которых начинается на букву «с». Руководитель узбекской организации заверил, что все они будут, и рассказал, как готовится одно из самых сложных – сумалак. В течение 18 часов в казане варится перемолотое пророщенное зерно. Все это время его не переставая перемешивают. Затем казан закрывают еще на семь часов. В итоге получается коричневого цвета сладость, напоминающая по вкусу пастилу. Её уже начали готовить в Юрьеве-Польском. Оттуда в воскресенье сумалак привезут поделенным на порции, и все желающие смогут попробовать столь необычное в наших местах угощение.
Кроме столов с восточными яствами, в фойе развернется выставка традиционного для Узбекистана и Таджикистана рукоделия. А в 14.00 на сцене ДКМ начнется концерт национальной музыки и танцев.
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