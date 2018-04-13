«Педагогом года Владимирской области-2018» стал учитель труда

Во Владимире назвали победителя и лауреатов XXVII регионального конкурса «Педагог года Владимирской области-2018».

За победу в конкурсе боролись школьные учителя, воспитатели дошкольных учреждений и педагоги дополнительного образования. До очного тура дошли 12 учителей-предметников, 6 педагогов дополнительного образования и 6 представителей дошкольных образовательных учреждений.

По результатам конкурсных испытаний были определены победитель и 4 лауреата в различных номинациях, которые будут представлять Владимирскую область на Всероссийских конкурсах «Учитель года», «Воспитатель года» и «Сердце отдаю детям».

Так, в номинации «Воспитатель года» лучшей названа учитель-логопед детского сада №5 «Радуга» Гороховецкого района Татьяна Милютина, в номинации «Сердце отдаю детям» победу одержала педагог дополнительного образования Центра внешкольной работы г.Кольчугино Елена Иванычева. В номинации «Педагог-испытатель» победа досталась учителю истории и обществознания Боголюбовской средней школы Суздальского района Алексею Самсонову, а в номинации «Педагог-мастер» – учителю начальных классов Средней школы №40 г.Владимира Елене Сафоновой. Лучшим в номинации «Педагог-новатор» стал учитель трудового обучения Городского межшкольного комбината №2 г.Владимира Павел Бичуренко, который также был признан победителем конкурса «Педагог года Владимирской области–2018». В этом году Павел Андреевич будет защищать честь региона на конкурсе «Учитель года России».

Победитель и лауреаты регионального конкурса получили дипломы и денежные премии от Губернатора области, а также подарки от спонсоров.





Автор: Владимирская служба новостей