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13.04.2018 09:44
В Судогодском районе столкнулись рейсовый автобус и внедорожник. Есть погибшие.
Смертельное ДТП произошло накануне в Судогодском районе. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас» столкнулись рейсовый автобус и внедорожник. По предварительной информации, автомобиля «Грейт Уолл» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ПАЗик», следующим по маршруту «Владимир - Красная Горбатка».
В результате ДТП водитель внедорожника скончался на месте ДТП. Пострадали водитель и двое пассажиров автобуса - они были доставлены в медицинское учреждение. Еще нескольким пассажирам медицинская помощь оказана на месте. Всего в салоне автобуса находилось 10 пассажиров.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Автор: Владимирская служба новостей