В Судогодском районе столкнулись рейсовый автобус и внедорожник. Есть погибшие.

Смертельное ДТП произошло накануне в Судогодском районе. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас» столкнулись рейсовый автобус и внедорожник. По предварительной информации, автомобиля «Грейт Уолл» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ПАЗик», следующим по маршруту «Владимир - Красная Горбатка».

В результате ДТП водитель внедорожника скончался на месте ДТП. Пострадали водитель и двое пассажиров автобуса - они были доставлены в медицинское учреждение. Еще нескольким пассажирам медицинская помощь оказана на месте. Всего в салоне автобуса находилось 10 пассажиров.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей