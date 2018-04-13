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Новости
13.04.2018 09:44

В Судогодском районе столкнулись рейсовый автобус и внедорожник. Есть погибшие.
Смертельное ДТП произошло накануне в Судогодском районе. На трассе «Владимир-Муром-Арзамас» столкнулись рейсовый автобус и внедорожник. По предварительной информации, автомобиля «Грейт  Уолл» выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ПАЗик», следующим по маршруту «Владимир - Красная Горбатка».
В результате ДТП водитель внедорожника скончался на месте ДТП. Пострадали водитель и двое пассажиров автобуса - они были доставлены в медицинское учреждение. Еще нескольким пассажирам медицинская помощь оказана на месте. Всего в салоне автобуса находилось 10 пассажиров.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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