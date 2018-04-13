Владимирские таможенники выявили крупную партию санкционного сыра

Владимирские таможенники выявили крупную партию санкционного сыра. Товар был ввезен в Россию из Польши. Хотя по документам он числился как сыр полутвёрдый чеддер, страна происхождения и отправления - республика Молдова. Однако переклеить некоторые этикетки, вероятнее всего, бизнесмены не успели. В итоге на некоторых упаковках стояла страна происхождения — Польша. Всего было изъято почти полторы тысячи упаковок. В скором времени товар будет уничтожен.

Автор: Владимирская служба новостей