Во Владимирской области устанавливается пожароопасный период

С 16 апреля и до 14 октября на территории Владимирской области будет действовать пожароопасный период. В это время запрещено разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на торфяных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период высокой пожарной опасности будет ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с требованиями действующего законодательства.





Автор: Владимирская служба новостей