В четырёх районах области введён режим «Повышенной готовности»

В четырёх муниципальных образованиях введён режим «Повышенной готовности» (Александровский, Вязниковский, Судогодский, Петушинский районы).

В Главном управлении МЧС России по Владимирской области организована работа оперативного штаба по контролю за обстановкой, связанной с развитием половодья.

В целях наблюдения за гидрологической обстановкой на водоёмах региона подготовлено к работе 11 гидропостов и 16 водомерных линеек, выставляемых сотрудниками органов местного самоуправления совместно с сотрудниками отрядов федеральной противопожарной службы.

Практически все реки освободились ото льда. На закрытых водоёмах и затонах сохраняется лёд. Уровни воды на реках области – в пределах средних многолетних значений.

Подтопленных населённых пунктов и переливов дорог за истекшие сутки не зафиксировано, за исключением Судогды, где из-за подъёма воды в реке произошло подтопление 5-ти приусадебных участков. Проведено оповещение населения посредством проведения подворовых обходов силами Судогодского пожарно-спасательного гарнизона ФГКУ «5 ОФПС по Владимирской области». Жизнеобеспечение населения не нарушено. Эвакуации населения попавшего в зону подтопления не требуется.

Автор: Владимирская служба новостей