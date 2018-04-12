На майские праздники туристы поедут в Суздаль

Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru выявил, в какие малые города России чаще всего отправляются c детьми на майские праздники. Напомним, в этом году "длинные" праздничные выходные составят четыре дня с 29 апреля по 2 мая, а также 5, 6 и 9 мая.

Согласно приведенным данным, в ТОП попал и Суздаль. Т уристы бронируют жилье в среднем на 3 ночи и потратят на проживание 3 тысяч рублей в сутки на семью.

Также в пятерку популярных городов вошли Переславль-Залесский и Углич в Ярославской области, Лахденпохья в Карелии и Осташков в Тверской области.

Автор: Владимирская служба новостей