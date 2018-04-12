«Равнение на Гагарина!»

С егодня во всем мире отмечается Международный день авиации и космонавтики. В этот день в 1961 году был совершен первый полет в космос. В 2018 году исполняется 57 лет с этого события. И в честь праздника сегодня во Владимирском планетарии пройдет акция «Равнение на Гагарина!». В 13.00. на площадке около планетария соберутся учащиеся владимирских школ и жители города. С приветственным словом выступят почетные гости – ветераны космодрома Байконур. А затем прозвучит обратный отсчет, и в небо будут запущены воздушные шары. Также в Звездном зале планетария гостей ждет путешествие в мир космонавтики: программа «Я готовлюсь в космонавты!», в которой школьники смогут показать свои знания и умения, узнать, как готовятся космонавты к полетам, познакомиться с историей космонавтики и яркими созвездиями северного неба.





Автор: Владимирская служба новостей