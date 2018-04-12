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Новости
12.04.2018 11:32

Владимирские волейболисты проиграли аутсайдеру
В подмосковном Одинцово продолжается 2 тур финала чемпионата России по волейболу среди мужских команд высшей лиги «Б».  
Накануне волейбольный клуб «Владимир» встречался с волейболистами «Магнитки-Университет» из Магнитогорска и уступил 0:3 (22:25, 13:25, 19:25).
Соперник наших спортсменов провел игру с минимальным количеством собственных ошибок. Все попытки владимирских волейболистов переломить ход неудачно складывающегося матча не смогли ослабить мощный натиск  магнитогорцев, которые уверенно контролировали ход игры, не дав шансов нашим волейболистам проявить свои лучшие качества. 
Сегодня ВК «Владимир» будет играть с хозяевами тура волейболистами  «Подмосковья».


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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