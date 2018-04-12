Несколько крупных предприятий Владимирской области могут остаться без газа

Несколько крупных предприятий Владимирской области могут остаться без газа. Дело в том, что их руководство регулярно не платит за потреблённое топливо, сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Владимир».

Одна из таких компаний - «Фирма «Мортадель», руководство которого на протяжении последних лет систематически нарушает договорные обязательства по оплате потребленного природного газа. Общая сумма долга перед поставщиком составила 2,73 млн руб. С июля прошлого года долги выросли почти в 4 раза. Переговоры и всяческие попытки урегулировать вопрос с оплатой поставленного топлива успехом не увенчались. Руководство предприятия лишь присылало гарантийные письма с обещаниями заплатить долги, но свои обязательства так и не выполнило.

В конечном итоге компания «Газпром межрегионгаз Владимир» была вынуждена пойти на крайние меры – в «Фирму «Мортадель» направлено уведомление о полном прекращении поставок газа на предприятие с 19 апреля.

Неясные перспективы относительно ограничения поставок топлива остаются еще у трех крупных предприятий региона, накопивших внушительную просроченную задолженность за потребленный газ: «Муромтепловоз» (долг 19 млн руб.); «Вязниковский льняной комбинат» (долг 21,8 млн руб.); «Раско» (долг 60,1 млн руб.)

В ближайшее время этим потребителям необходимо самостоятельно прекратить отбор природного газа, либо погасить долг. В противном случае должникам грозит принудительное отключение от системы газоснабжения. Отключение будет произведено в строгом соответствии с действующим законодательством, с привлечением газораспределительной организации – АО «Газпром газораспределение Владимир». Возобновление газоснабжения возможно при условии полного погашения задолженности, а также возмещения расходов, связанных с прекращением поставки и последующим подключением к системе газоснабжения.





Автор: Владимирская служба новостей