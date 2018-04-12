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Новости
12.04.2018 11:24

Несколько крупных предприятий Владимирской области могут остаться без газа
Несколько крупных предприятий Владимирской области могут остаться без газа. Дело в том, что их руководство регулярно не платит за потреблённое топливо, сообщает пресс-служба  «Газпром межрегионгаз Владимир».  
Одна из таких компаний - «Фирма «Мортадель», руководство которого на протяжении последних лет систематически нарушает договорные обязательства по оплате потребленного природного газа. Общая сумма долга перед поставщиком составила 2,73 млн руб. С июля прошлого года долги выросли почти в 4 раза. Переговоры и всяческие попытки урегулировать вопрос с оплатой поставленного топлива успехом не увенчались. Руководство предприятия лишь присылало гарантийные письма с обещаниями заплатить долги, но свои обязательства так и не выполнило. 
В конечном итоге компания «Газпром межрегионгаз Владимир» была вынуждена пойти на крайние меры – в «Фирму «Мортадель» направлено уведомление о полном прекращении поставок газа на предприятие с 19 апреля.
Неясные перспективы относительно ограничения поставок топлива остаются еще у трех крупных предприятий региона, накопивших внушительную просроченную задолженность за потребленный газ: «Муромтепловоз» (долг 19 млн руб.); «Вязниковский льняной комбинат» (долг 21,8 млн руб.); «Раско» (долг 60,1 млн руб.)
В ближайшее время этим потребителям необходимо самостоятельно прекратить отбор природного газа, либо погасить долг. В противном случае должникам грозит принудительное отключение от системы газоснабжения. Отключение будет произведено в строгом соответствии с действующим законодательством, с привлечением газораспределительной организации – АО «Газпром газораспределение Владимир». Возобновление газоснабжения возможно при условии полного погашения задолженности, а также возмещения расходов, связанных с прекращением поставки и последующим подключением к системе газоснабжения.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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