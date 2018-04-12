Во Владимире пройдет межрегиональный турнир по дзюдо

Межрегиональный турнир по дзюдо среди юношей и девушек до 16 лет в честь 30-летия ДЮСШ «Дзюдо-88» и посвящённый 73-летию победы в Великой Отечественной войне состоится в большом игровом зале владимирского Городского центра здоровья (ул. Мира, д.59) 20-21 апреля.

Торжественное открытие соревнований намечено на 10:00 20 апреля.

Турнир соберет более 250 юных дзюдоистов. Свое участие в соревнованиях уже подтвердили спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Южно-Сахалинска, Череповца, Курска, Дзержинска, Кирова, Махачкалы, а также Владимира и городов Владимирской области (Коврова, Мурома, Собинки, Юрьев-Польского, Киржача).

Планируется, что как минимум 140 спортсменов в рамках турнира будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными подарками.

Соревнования, основным организатором которых является ДЮСШ «Дзюдо-88», проводится с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.





Автор: Владимирская служба новостей