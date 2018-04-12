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Новости
12.04.2018 08:11

Ярмарка педагогических вакансий для выпускников вузов и колледжей
Сегодня во Владимирском государственном университете состоится Ярмарка педагогических вакансий для выпускников вузов и педагогических колледжей, которые в настоящее время ищут работу. На мероприятие также приглашены специалисты муниципальных органов, курирующие вопросы кадрового обеспечения сферы образования, руководители образовательных учреждений.
На ярмарке представлено более 670 вакансий по общеобразовательным и дошкольным учреждениям, детским домам и коррекционным школам-интернатам, а также 46 вакансий по учреждениям среднего профессионального образования города Владимира и области. Начало в 12 часов.
На сегодняшний день образовательные заведения региона наиболее остро нуждаются в учителях начальных классов, иностранного языка, математики, информатики, физической культуры, в педагогах дополнительного образования, в преподавателях специальных дисциплин и в мастерах производственного обучения.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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