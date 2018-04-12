Студенческая поликлиника отмечает юбилей

Городская поликлиника №2, более известная как студенческая поликлиника, отмечает юбилей. Ей исполняется 40 лет. И в честь этого события сегодня в Доме культуры молодежи состоится торжественное мероприятие. На него приглашены работники и ветераны учреждения. Поздравить их придет директор департамента здравоохранения администрации Владимирской области Александр Кирюхин.

Отметим, ежегодно в поликлинике №2 оказывают медицинскую помощь почти 30 тысячам пациентам, из которых 20 тысяч – студенты. Здесь ведут прием специалисты по 15 профильным направлениям.





Автор: Владимирская служба новостей