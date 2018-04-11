Владимирские волейболисты начали с победы

На стартовавшем в подмосковном Одинцово 2 туре финального этапа чемпионата России волейбольный клуб «Владимир» встречался с волейболистами воронежского «Кристалла».

В начале игры наши спортсмены проигрывали со счетом 0:2, но затем сумели переломить ход встречи и, победив на тай-брейке, завершили матч в свою пользу 3:2 (20:25, 18:25, 25:16, 25:22, 15:8).

Сегодня соперником владимирских волейболистов будет «Магнитка-Университет» из Магнитогорска.

Автор: Владимирская служба новостей