6+

Рубрики
Фотоальбом
День семьи, любви и верности в Муроме
Голосование
Где вы планируете провести отпуск в этом году?
1. На даче/ в деревне
2. Отправлюсь на природу с друзьями и палаткой
3. Полечу на море
4. Поеду к родственникам в гости
5. Буду валяться дома на диване
6. В этом году отпуск «не светит»
архив опросов

Яндекс.Метрика

Новости
11.04.2018 12:02

Владимирские волейболисты начали с победы
На стартовавшем в подмосковном Одинцово 2 туре финального этапа чемпионата России волейбольный клуб «Владимир»  встречался с волейболистами воронежского «Кристалла». 
В начале игры наши спортсмены проигрывали со счетом 0:2, но затем сумели переломить ход встречи и, победив на тай-брейке, завершили матч в свою пользу 3:2 (20:25, 18:25, 25:16, 25:22, 15:8).
Сегодня соперником владимирских волейболистов будет «Магнитка-Университет» из Магнитогорска.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
« назад

© 2002-2018 сетевое издание "Владимирская служба новостей".

Свидетельство СМИ Эл № ФС77-65332 от 12.04.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: ООО "Паритет-Л" Главный редактор: Бакунин В.В.
Почта: vsn@vladnovosti.ru Телефон: (4922) 32-10-23
6+

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, звуковых и фотоматериалов ссылка на Владимирскую Службу Новостей обязательна.

© 2011 Создание сайта — Реарт
Разделы сайта
Новости
Спорт