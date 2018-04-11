17 апреля во Владимирской области пройдёт первая отправка новобранцев на службу в армию

Во Владимирской области, как и по всей стране, стартовал «весенний» призыв, продлится он до 15 июля. От нашего региона на военную службу должно отправиться чуть более 1300 человек. Об этом сообщил военный комиссар области Владимир Кручинин.

Показатель годности призывников немного увеличился. Сейчас он составляет 74,1 процента. Этого удалось достичь благодаря серьезной работе при определении степени годности призывника на первоначальном этапе постановки на военный учет 17-летних юношей. Также большое внимание уделяется оздоровительной кампании, которую совместно проводят военный комиссариат и департамент здравоохранения областной администрации.

Кроме того, Владимир Кручинин рассказал об особенностях этой призывной кампании. Так, с декабря 2017 года внесены изменения в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе», в соответствии с которым мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, ранее освобожденные от призыва по состоянию здоровья и зачисленные в запас, вправе пройти переосвидетельствование. В случае признания годными они будут подлежать призыву на военную службу. С осени 2017 года изменились нормы выдачи обмундирования, а с весны 2018 года вступил в силу Федеральный закон, согласно которому в военных комиссариатах при первоначальной постановке граждан на воинский учет в 17 лет, будет проводится профессиональный психологический отбор. Это поможет определить еще на этапе призыва в какие рода войск можно отправить того или иного призывника, подчеркнул военком.

Задание главного штаба Западного военного округа на осенний призыв 2017 года регион выполнил в полном объеме. В войска был направлен 1201 человек. Больше всего призывников отправилось служить в сухопутные войска, в воздушно-космические силы и в войска Росгвардии. Всего через призывные комиссии осенью 2017 года прошло более 5 тысяч человек. Были освобождены от призыва 923 человека, отсрочку получили 2911 молодых людей, в основном в связи с получением образования.

Традиционным стало проведение торжественных отправок молодых людей в подшефные воинские части, военно-спортивные сборы и слёты. В этот «весенний призыв» 17 апреля пройдет первая отправка в войска национальной гвардии, а 19 апреля в Коврове состоится областной День призывника.

Автор: Владимирская служба новостей