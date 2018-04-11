Владимирские активисты ОНФ добиваются устранения недостатков протекающей после капремонта крыши в Собинке

В региональное отделение Общероссийского народного фронта во Владимирской области обратились жители города Собинки, которые сообщили, что в их доме по улице Димитрова, 17 протекает крыша после ее недавнего капитального ремонта. Жильцы рассказали, что работы принимали зимой, когда вся крыша была в снегу, но акт были вынуждены подписать. С наступлением весны кровля потекла в пяти квартирах верхнего этажа, хотя до ремонта не протекала нигде.

Получив данную информацию, активисты региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» выехали на место.





«На встречу с жителями мы пригласили представителей подрядной организации, регионального Фонда капремонта и управляющей компании (УК)» , - рассказал член регионального штаба Общероссийского народного фронта Антон Кириллов.





Жильцы дома на встрече озвучили две главные претензии к подрядной организации – отступление от проекта и низкое качество проведенных работ.





«Присутствовавший во время разговора представитель регионального Фонда капремонта сначала попытался часть вины за протечки крыши возложить на УК, обслуживающую дом – мол, та несвоевременно очищала крышу от наледи и снега, вот она и протекла. На это эксперты ОНФ резонно возразили, что крыша должна быть герметична независимо от погодных условий. Уже внешний осмотр дома показал, что претензии жильцов оказались справедливы. На наружных стенах мы увидели следы протечек, двор заполнен глыбами льда и снега, который тает и подтапливает подвал. Это результат того, что устройство кровли мешает естественному, постепенному сходу снега с крыши в течение зимы», - отметил Кириллов.





Затем общественники посетили квартиры верхнего этажа. В них они увидели следы протечек на потолках и стенах, кое-где уже образовалась вредная для здоровья черная плесень.





«Осмотр крыши дал ответ на вопрос о причинах ее протекания. В ряде мест отходят листы кровли, где-то отсутствует фальцевый замок на желобах около водосточных воронок, и вся вода идет мимо. Все это говорит о том, что была нарушена технология водоотведения и крепежа кровли. Перечень недостатков и мер по их устранению, записанных в протоколе рейда, составил в итоге более 10 позиций», - рассказал Кириллов.





Подрядчик не стал отрицать вины в допущенных нарушениях и публично, в присутствии общественников, пообещал жителям компенсировать им убытки в связи с необходимостью ремонта квартир и в течение месяца устранить дефекты на крове.





«У нас возникли естественные вопросы и к Фонду капремонта. Как можно было принимать крышу со множеством недостатков? Зимой их было не видно под слоем снега? Так в этом случае вообще не должна была проводиться процедура приемки работ. В этой связи мы направили соответствующее обращение в фонд, где предложили исключить практику приемки работ, если отсутствует возможность их визуального контроля. Кроме того, мы рекомендовали фонду рассмотреть вопрос о включении ремонтной организации в реестр недобросовестных подрядчиков – по информации управляющей компании, в Собинке уже протекает не первая крыша, ранее отремонтированная данным подрядчиком. Региональное отделение Народного фронта будет добиваться устранения недостатков в доме на улице Димитрова», - заключил Кириллов.





Автор: Владимирская служба новостей