Владимирский Губернаторский симфонический оркестр отмечает юбилей

Владимирскому Губернаторскому симфоническому оркестру под руководством Артёма Маркина исполняется 20 лет. Свой юбилей музыкальный коллектив отметит проведением фестиваля, который продлится с 11 по 20 апреля и объединит 4 концертные программы.

Фестиваль стартует концертом-открытием, на котором впервые во Владимире прозвучит «Симфония тысячи» Густава Малера. Это масштабное симфоническое произведение требует значительных вокальных и инструментальных сил. На сцену Центра классической музыки выйдут около 300 музыкантов: хоровая капелла «Ярославия» (Ярославль), камерный хор «Русский партес» (Тверь), Владимирский камерный хор, детская хоровая капелла Центра классической музыки, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр в расширенном составе. В исполнении примут участие солисты-вокалисты из разных городов, в том числе известная молодая оперная певица Василиса Бержанская (Берлин).

13 и 17 апреля гости фестиваля побывают на презентации нового клавесина мастера Энтони Бонамичи, созданного специально для Центра классической музыки. Этот инструмент владимирской публике презентует Жан Рондо – звезда европейской сцены, блестящий французский клавесинист, впервые приезжающий в Россию.

13 апреля состоится совместное выступление Жана Рондо и Владимирского Губернаторского симфонического оркестра. Прозвучат Концерт для клавира с оркестром ре-минор Иоганна Себастьяна Баха и «Сельский концерт» для клавесина с оркестром Франсиса Пуленка.

15 апреля Жан Рондо представит сольную программу «Vertigo», в которой собраны лучшие образцы произведений для клавесина И.С. Баха, Ж.-Ф. Рамо и П. Руайе.

Концертом-закрытием юбилейного фестиваля оркестра станет премьера уникального проекта, созданного оркестром совместно с известным российским актёром театра и кино Евгением Ткачуком – симфонический моноспектакль по повести Н.В.Гоголя «Портрет». Автором инсценировки стал сам Евгений Ткачук, а музыкальную «ткань» спектакля создал композитор и аранжировщик Кирилл Уманский.





Автор: Владимирская служба новостей