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Новости
11.04.2018 10:04

Подготовка к экономическому форуму продолжается
Во Владимирской области продолжается подготовка к VI межрегиональному экономическому форуму, который намечен на 1 - 3 июня. По традиции во время его проведения около областной администрации будет организована масштабная выставка продукции лидирующих компаний региона, малых и средних предприятий из всех муниципальных образований области. На экспозиции также будут представлены изделия народных художественных промыслов, пищевая и сувенирная продукция. Основная часть выставки будет отдана под презентацию промышленного потенциала Владимирской области: предприятия представят видовое оборудование, технику, свою высокотехнологичную продукцию. Кроме того, одной из «изюминок» выставки станет шатёр с презентацией проекта «Владимир – культурная столица Чемпионата мира по футболу-2018». Выставка будет открыта для посетителей все три дня работы форума с 10 до 18 часов. 


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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