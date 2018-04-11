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Новости
11.04.2018 10:01

Во Владимире перед судом предстанет «ювелирная» воровка
Во Владимире перед судом предстанет «ювелирная» воровка. По данным регионального Управления МВД, в начале апреля к 19-летней девушке пришла ее знакомая. Когда потерпевшая вышла из комнаты, гостья похитила у хозяйки  золотую цепочку с крестиком и кулон. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Краденое позже девушка продала, а деньги потратила на оплату долга. В настоящее время в отношении 18-летней уроженки Вязниковского района возбуждено уголовное дело.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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