Во Владимире перед судом предстанет «ювелирная» воровка

Во Владимире перед судом предстанет «ювелирная» воровка. По данным регионального Управления МВД, в начале апреля к 19-летней девушке пришла ее знакомая. Когда потерпевшая вышла из комнаты, гостья похитила у хозяйки золотую цепочку с крестиком и кулон. Общая сумма ущерба составила 11 тысяч рублей. Краденое позже девушка продала, а деньги потратила на оплату долга. В настоящее время в отношении 18-летней уроженки Вязниковского района возбуждено уголовное дело.





Автор: Владимирская служба новостей