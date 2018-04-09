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Новости
09.04.2018 18:02

«Скорая» выезжает на безрезультатные выезды около 12 раз в сутки
За 2017 год бригады станции скорой медицинской помощи города Владимира выезжали на безрезультатные выезды 4332 раза. Это примерно 12 раз в сутки. В среднем бригады скорой помощи выезжают на 300 вызовов ежедневно, сообщает пресс-служба облздрава.
Как подчеркнул заместитель главного врача по медицинской части городской станции скорой медицинской помощи Владимир Леонёнок, безрезультатные вызовы не только усложняют работу «скорой», но и ставят под угрозу жизнь и здоровье пациентов, которые действительно нуждаются в оказании экстренной медицинской помощи.
Представитель экстренной службы призвал владимирцев к сознательности, и напомнил, что безрезультатные вызовы оцениваются по нескольким критериям. Например, пациента не оказалось на месте или по указанному адресу «скорую» не вызывали, или указанный адрес не найден. Вызов также считается безрезультатным, если пациент отказался от медицинской помощи (осмотра) или вызов отменен; если пациент оказался практически здоровым и не нуждался в помощи; если пациент увезен до прибытия бригады скорой медицинской помощи.
В случае принятия решения о самостоятельной доставке пациента в лечебное учреждение, а также, если человеку стало лучше и экстренная помощь ему уже не требуется, немедленно сообщите об этом диспетчеру – вызов будет отменен. По приблизительным подсчетам экономической службы городской станции скорой медицинской помощи, расходы на бензин, затрачиваемые на безрезультатные выезды, могут составлять несколько сот тысяч рублей в год.
Департамент здравоохранения администрации области в очередной раз напоминает об ответственности за заведомо ложный вызов бригады скорой медицинской помощи. Например, если вы вызываете «скорую», не имея для этого никаких причин, давая ложный адрес или для того, чтобы «насолить» соседям, вас могут привлечь к административной ответственности. Согласно статье 19.13 КоАП РФ, заведомо ложный вызов пожарной охраны, милиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб влечет наложение административного штрафа в размере от 1000-1500 рублей.

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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