Владимирские борцы заняли призовые места на первенстве России

Магомед Ярбилов и Ислам Хаджиев, выступавшие за Владимирскую область на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, заняли первое и третье места в своих категориях соответственно.

Соревнования проходили в Уфе с 6 по 8 апреля.

Ярбилов в числе еще 40 человек выступал в весовой категории 72 кг. Хаджиев боролся в весовой категории 82 кг. В этой же категории выступали еще 29 спортсменов.

В общей сложности Владимирскую область на первенстве представляли шесть борцов. Всего в соревнованиях приняли участие около 400 человек из 51 региона России.





Автор: Владимирская служба новостей