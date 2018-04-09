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Новости
09.04.2018 17:57

Владимирские борцы заняли призовые места на первенстве России
Магомед Ярбилов и Ислам Хаджиев, выступавшие за Владимирскую область на первенстве России по греко-римской борьбе среди юниоров до 21 года, заняли первое и третье места в своих категориях соответственно.
Соревнования проходили в Уфе с 6 по 8 апреля.
Ярбилов в числе еще 40 человек выступал в весовой категории 72 кг. Хаджиев боролся в весовой категории 82 кг. В этой же категории выступали еще 29 спортсменов. 
В общей сложности Владимирскую область на первенстве представляли шесть борцов. Всего в соревнованиях приняли участие около 400 человек из 51 региона России.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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