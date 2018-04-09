В Вязниках разведён мост через реку Клязьму

Сегодня для организации безаварийного прохождения периода половодья и в целях сохранности наплавного моста от повреждения льдинами – были произведены работы по разведению моста через реку Клязьму в городе Вязники

В Заречной части Вязниковского района расположено 17 населённых пунктов, (564 дома, проживают 714 человек из них 72 ребёнка).

В результате разведения моста временно ограничено прямое транспортное и пешеходное сообщение с 17-ми населёнными пунктами. Для переправы населения имеются две лодки. Плавсредства укомплектованы спасательными жилетами. График работы с 07.00 до 17.30 ежедневно (без выходных). Контроль за переправой через реку Клязьму будет осуществляться сотрудниками спасательной станцией города Вязники. Для доставки населения до населённых пунктов, в заречную зону доставлен микроавтобус марки «Газель» Перевозка пассажиров будет осуществляться по графику: с 06.30 до 18.00 ежедневно.

Сообщение автомобильным транспортом с населёнными пунктами заречной зоны возможно объездным путём по маршруту: Митины Деревеньки – Палкино – посёлок Бурино – посёлок Санхар Вязниковский район – посёлок Фролищи – посёлок Центральный Володарского района Нижегородской области. Плечо объезда 100 километров.

Таким образом, подчёркиваем: население Вязниковского Заречья не отрезано от «большой земли».

Предварительно решены все вопросы организации жизнеобеспечения населения Вязниковского Заречья:

- население проинформировано через средства массовой информации, а так же путём расклейки объявлений, и информированием через старост деревень.

- определены 3 пункта временного размещения населения в г. Вязники: городской центр культуры и отдыха «Спутник» вместимостью 1500 человек, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Козловская начальная общеобразовательная школа Вязниковского района Владимирской области» вместимостью 250 человек, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мстёрская средняя общеобразовательная школа Вязниковского района» вместимостью 500 человек. Общей численностью 2250 чел.

Возможно размещение населения на пункте длительного пребывания – в гостинице «Вязники» (50 мест).

Для эвакуации заключены договоры на выделение автобусов.

Уточнено наличие населения с хроническими заболеваниями, (46 человек, в том числе 20 инвалидов) лиц, нуждающихся в постоянном медицинском уходе нет.

Для медицинского обеспечения на территории заречной зоны находится 2 фельдшерско-акушерских пункта (далее - ФАП) в деревне Козлово и в пос. Бурино. Создан необходимый запас медикаментов.

Оказание неотложной скорой помощи и транспортировка больных для их госпитализации спланировано станцией скорой медицинской помощи г. Вязники.

Для обеспечения продуктами питания и предметами первой необходимости имеются 4 объекта торговли (2 магазина и 2 киоска) Вязниковского РАЙПО, в которые завезены продукты питания и товары первой необходимости (н.п. Козлово, н.п. Бурино) пополнение запасов будет организовано 2 раза в неделю (вторник и пятница, предметы первой необходимости завезены с недельным запасом).

Обеспечение пожарной безопасности населённых пунктов осуществляется силами ФГКУ «3 ОФПС по Владимирской области» ОП ПСЧ №18 расположенного в деревне Козлово, дополнительно привлекается 29 добровольцев и 8 мотопомп.

Также в заречной зоне имеется инженерная техника и трактор с бочкой (2 тонны), которые в случае необходимости могут привлекаться для обеспечения пожарной безопасности населённых пунктов.

Вопросы организации обучения (всего 38 учеников) решаются на базе МБОУ «Козловская начальная общеобразовательная школа», а также путём дистанционного обучения. 8 детей посещают детский сад (д. Козлово).

На территории заречной зоны имеется резервный источник питания на 6,5 кВт, для обеспечения электричеством школы и д/сада, в готовности к выезду РИП на 100 кВт из Вязниковских РЭС.





Автор: Владимирская служба новостей