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Новости
09.04.2018 14:49

Эпидпорог во Владимирской области превышен более чем на 35%
Эпидпорог во Владимирской области превышен более чем на 35%. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за прошедшую неделю в больницу с симптомами ОРВИ обратилось около 14 тысяч человек. Кроме того, у одного человек выявлен грипп А, еще у троих - грипп В.
Превышение средне-областного показателя заболеваемости отмечается в Муромском, Меленковском и Киржачском районах, а также во Владимире. 
За весь период эпидподъема заболеваемости зарегистрировано 52 случая гриппа, из них 22 случая гриппа В. Вирусы гриппа этого типа часто не вызывают эпидемии и переносятся намного легче, чем грипп типа А. Длится грипп В в среднем 5-7 дней. Если иммунитет у больного ослаблен, могут развиться осложнения.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Происшествия
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