Во Владимирской области будет проведено 4 конкурса в сфере туризма

В этом году во Владимирской области будет проведено 4 конкурса в сфере туризма для муниципальных образований региона. Постановление об этом подписала Губернатор Светлана Орлова.

Муниципалитетам предлагается принять участие в конкурсах на новую туристскую культурно-познавательную программу военно-патриотической направленности для детей; на новую музейную экспозицию для людей с ограниченными возможностями; на новую туристскую программу с посещением производства, на разработку новых туристских проектов в сельской местности.

Победители получат субсидии из областного бюджета в рамках государственной программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016-2020 годы».

Организатором конкурсов является комитет по туризму областной администрации.





Автор: Владимирская служба новостей