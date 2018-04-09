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Новости
09.04.2018 14:31

Во Владимирской области будет проведено 4 конкурса в сфере туризма
В этом году во Владимирской области будет проведено 4 конкурса в сфере туризма для муниципальных образований региона. Постановление об этом подписала Губернатор Светлана Орлова.
Муниципалитетам предлагается принять участие в конкурсах на новую туристскую культурно-познавательную программу военно-патриотической направленности для детей; на новую музейную экспозицию для людей с ограниченными возможностями; на новую туристскую программу с посещением производства, на разработку новых туристских проектов в сельской местности.
Победители получат субсидии из областного бюджета в рамках государственной программы «Поддержка развития внутреннего и въездного туризма во Владимирской области на 2016-2020 годы».
Организатором конкурсов является комитет по туризму областной администрации.


Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Общество
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