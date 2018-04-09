Владимирцы стали призёрами и победителями соревнований по радиоспорту

Спортсмены из Владимирской области стали призёрами и победителями первенства России и Всероссийских спортивных соревнований по радиоспорту, проходивших с 30 марта по 5 апреля в городе Горячий ключ Краснодарского края.

Соревнования проходили в течение пяти дней в сложной горной местности по трем дисциплинам: «Спортивная радиопеленгация-спринт», «Спортивная радиопеленгация-3,5 МГц» и «Спортивная радиопеленгация-144 МГц».

Итоги первенства России таковы:

Валерия Парамонова в категории «девушки до 15 лет» завоевала две серебряные медали - в дисциплинах «Спринт» и «Спортивная радиопеленгация-144 МГц».

Светлана Мельникова стала второй в дисциплине «Спринт» среди девушек до 17 лет.

Даниил Белов занял третье место в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-144 МГц» среди юношей до 17 лет.

Во всероссийских спортивных соревнованиях Надежда Мельников среди юниорок до 20 лет заняла первое место в дисциплине «Спринт», второе место - в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-144 МГц», и третье место – в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-3,5 МГц».

Евдокия Садофьева среди юниорок до 20 лет заняла первое место в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-3,5 МГц», второе место – в дисциплине «Спринт» и третье место – в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-144 МГц».

В самых младших возрастных категориях на пьедестал поднялись Маргарита Шмалько, занявшая второе место в дисциплине «Спортивная радиопеленгация-144 МГц» среди девочек до 13 лет, и Борис Годунов, занявший третье место в аналогичной дисциплине среди мальчиков до 13 лет.

Для юношей и девушек до 15 лет и до 17 лет соревнования являлись первым этапом отбора в национальную сборную команду России по радиоспорту для участия в юношеском первенстве мира по спортивной радиопеленгации, которое пройдёт в Чехии в июле 2018 года.

Всего в первенстве России и всероссийских соревнованиях, проходивших в Краснодарском крае, участвовали 170 спортсменов из 13 регионов России. Команду Владимирской области представляли 20 ребят от 10 до 17 лет - воспитанники СШОР по спортивному ориентированию и ДЮСШ по конному спорту.





Автор: Владимирская служба новостей