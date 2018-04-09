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Новости
09.04.2018 11:39

ВК «Владимир» начинает второй тур финала
Завтра в подмосковном Одинцово матчем волейбольного клуба «Владимир» и воронежского «Кристалла» начинается 2 тур финального этапа чемпионата России за 1-6 места.
После первого тура лидирует "Автомобилист" из Санкт-Петербурга – пять побед и 13 очков, вторыми идут волейболисты "Тюмени" – четыре победы и 13 очков, на третьем месте  ВК "Владимир" – три победы и 7 очков. Четвертыми на промежуточном финише стали волейболисты "Подмосковья" две победы и 6 очков, пятыми команда "Кристалл" из Воронежа – одна победа и 5 очков. Без побед, но с 1 очком после пяти игр, замыкают таблицу финала спортсмены "Магнитки-Университет".
На медали чемпионата реально претендуют пять первых команд, да и волейболисты «Магнитки» наверняка не окажутся здесь статистами и могут отобрать победы и очки у любого из претендентов.  

Автор: Владимирская служба новостей
Рубрика: Спорт
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